شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سانت كاترين.. الحرارة تسجل صفرا بالـ 48 ساعة المقبلة والثلوج تزين القمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد كافة الأنحاء فى محافظات مصر أجواء شديدة البرودة خاصة خلال ساعات الليل ، حيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر فى بعض المناطق، وتسجل درجات الحرارة فى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء خلال الـ48 ساعة المقبلة صفر درجة، وسط توقعات بتساقط الثلوج على القمم الجبلية بسانت كاترين، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية من ظهور الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وسط مناشدات للسائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد بالقاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة،.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 0 درجة.