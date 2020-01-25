"معاك يا سيسى" يتصدر ترند تويتر بالتزامن مع احتفالات مصر بعيد الشرطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المصريون، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة، اليوم السبت، مشيدين بحالة الأمن السائدة فى عهده، كما غردوا لدعم الرئيس والقوات المسلحة، لحماية أمن ومصالح مصر، كما أشادوا بحجم المشروعات الضخمة التى تجرى على الأرض فى ربوع مصر المختلفة.

ودشن رواد تويتر هاشتاج "معاك يا سيسى" وتصدر قائمة الترند المصرى اليوم السبت، ودخل ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع، وتصدر المركز الأول اليوم.



ترند مصر



هاشتاج معاك يا سيسى

وغرد رواد تويتر، دعما للرئيس السيسى، فقال أحدهم :"مع وحدة أرض وطني ومع استقرار مؤسساته ومع الحفاظ على أمن أرواح 90 مليون غلابة ومع حضارتهم، أنا مع مصر وضد فِكر وتخريب المُغيبين"، وقال آخر :"معاك يا سيسى مع مصر وجيش مصر وشعبها العظيم"، وغرد مدون آخر :" معاك لأخر نفس معاك يا قاهر الإخوان.

كما غرد مدون: "أنت إنسان نظيف لا يجرؤ أحد أن يتهمك بسرقة أموال الدولة وتصنع مشاريع وطرق ومصانع من أجل مستقبل مصر فكيف يكرهك أحد ؟ لا يكرهك أحد سوي إخواني بعد أن ضاع حلمه في حكم مصر وإعادتها للوراء 1450 سنة وتحويلها إلى خلافة وامتلاك عشرات الجواري والغلمان"، ودون آخر :" معاك يا سيسى من أجل تطهير مصر من باقي الخوارج الإرهابيين"، وتابع :" معاك يا سيسى من أجل استمرار البناء والتعمير".

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التغريدات



مدونين

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة رقم 68، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية الذكرى الـ68 لعيد الشرطة، وحضر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة في 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزي إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.



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