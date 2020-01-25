شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اعرف محتويات حقيبة وزعها "أمن القاهرة" على المواطنين فى عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع رجال الشرطة بمديرية أمن القاهرة، حقيبة للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة فى الميادين والتى تحتوى على (2 كراسة - مطوية ارشادات عن الحماية المدنية - إرشادات مرورية بعنوان القاهرة لن تتوقف - 2 قلم مكتوب عليهم عيد الشرطة 2020 - 2 علبة ألوان مطبوع عليهم شعارات عيد الشرطة - 2 كتيب تلوين مطبوع عليه كلنا واحد - عدد 1 بازل - 2 كوستر بشعار المديرية وعيد الشرطة - نتيجة ورقية ).

وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل أكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.

هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعها أحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

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