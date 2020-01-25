شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تتعامل إدارة المرور مع البلاغات والانتقال إليها فى دقائق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعامل الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة، مع كافة البلاغات الورادة لغرف العمليات المجهزة بالكاميرات التى تراقب جميع المحاور والميادين والطرق الرابطة بين المحافظات بخلاف تمركز الخدمات المرورية أعلى الطرق.

وتقوم إدارة المرور بتزويد جميع الوحدات وتدعيمها بأحدث النظم والمعلومات، وتم ادخال الملصق الإلكترونى وإنشاء موقع مرور مصر وتطور إدارة المرور من ادواتها بشكل دورى.

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وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل أكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.

هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعها أحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.