شكرا لقرائتكم خبر عن الرى ترد على استجواب مصرف أبو مسلم: تكلفة تغطيته بلغت 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى، إن تغطية مصرف أبو مسلم بالجيزة "رشاح أبو عوض" تعرض منطقة نزلة البطران " قرية كفر المنفى" للغرق، بالإضافة إلى أن تغطية هذه المسافة يحتاج تدبير تمويل قدره حوالى 100 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة ردًا على الخبر الذى نشر بجريدة الخليج 365 أمس تحت عنوان ( برلمانى يتقدم باستجواب لوزيرى الرى والتنمية المحلية بسبب رشاح الموت بالهرم ) - والذى يتضرر فيه من عدم تغطية رشاح أبو عوض، أن هذه المنطقة غير مخدومة بشبكة صرف صحى وفى حال تغطيتها ستتحول إلى قنبلة موقوته لأنها ستكون دائمة الانسداد بفعل الصرف الصحى والقمامة و ستسبب فى غرق المنازل والزراعات.

أشارت الوزارة إلى أن رشاح أبو عوض موضوع الشكوى هو مصرف أبو مسلم البالغ طوله 5,500 كيلو متر و يقع داخل حى الهرم محافظة الجيزة ويصب على مصرف المحيط (المريوطية ) الكيلو 25,00 بر أيسر والمسافة المطلوب تغطيتها من المصرف بطول 1,500 كم من الكيلو 1,500 حتى الكيلو 3.000 تقع داخل كتلة سكنية كثيفة من الجانبين تسمى قرية كفر المنفى (نزلة البطران) و غير مخدومة بشبكة صرف صحى و يقوم المواطنين بالصرف الصحى وإلقاء القمامة والمخلفات عليها بكثافة بصورة يومية.

ولفتت وزارة الرى إلى أن الادارة التابع لها المصرف تقوم بتطهيره مع النقل بصفة مستمرة، و يوجد عليه حاليا حفار وسيارات قلاب لتطهيره، كما أن الدكتورة مى البطران نائبة الدائرة وجهت خطاب شكر للإدارة على تطهير المصرف فى 23 ديسمبر الماضى .

وكان النائب إيهاب غطاطى، قد تقدم باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الرى والتنمية المحلية، بشأن التقاعس فى تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، والمعروف إعلاميا بـ"رشاح الموت" لكثرة الحوادث التى شهدها خلال السنوات الأخيرة، وراح ضحيتها 6 حالات وفيات بمعدل حالة وفاة كل شهرين على الأقل، نتيجة سقوط سيارات داخل الرشاح، أو انقلاب عدد من مركبات التوك توك، وأخيرا وقوع أطفال بشكل مباشر خاصة وأنه كائن وسط كتلة سكنية.

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وقال عضو مجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن عدم التغطية يمثل إهدار للمال العام، وذلك نتيجة إنفاق ملايين الجنيهات لعمل قرارات علاج على نفقة الدولة بمستشفيات محافظة الجيزة للمواطنين قاطنى هذه المنطقة جراء إصابتهم بالأمراض المزمنة نتيجة انتشار الأوبئة الناتجة عن تراكم القمامة بطول الرشاح، والتلوث البيئى وانتشار البعوض والفئران، بشكل كبير فى المنطقة، مما تسبب فيه انتشار الأمراض المزمنة.