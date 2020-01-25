شكرا لقرائتكم خبر عن «الصوت والضوء»: عرض خاص باللغة الصينية بمناسبة «عيد الربيع الصيني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‬أعلنت شركة مصر للصوت والضوء، أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الربيع الصيني ومرور عام على اطلاق اللغة الصينية لأول مره في عرض الصوت والضوء بمنطقتي الهرم والكرنك اقامت شركه مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرض خاص لوفد رفيع المستوى من السفارة الصينية على رأسهم المستشار الثقافي لسفاره الصين-واعضاء الجالية الصينية وعدد كبير من الشخصيات الهامة.

Advertisements

وقال محمد عبدالعزيز، رئيس الصوت والضوء، إنه في إطار التعاون المشترك مع السفارة الصينية قد أقيم عرض خاص باللغة الصينية بالهرم وذلك لأكثر من مناسبة منها الاحتفال بعيد الربيع الصيني وبمرور عام على إطلاق اللغة الصينية للصوت والضوء لأول مره في التاريخ بمنطقه الهرم والكرنك كما نحتفل أيضا مع بداية العام الحالي بإطلاق اللغة الصينية في منطقتي فيله وأبوسمبل وذلك لأول مره في تاريخ المنطقتين.

وبهذا تصبح معظم مناطق الصوت والضوء ناطقه باللغة الصينية، فمصر بالنسبة للصين تعتبر ضمن أفضل 5 وجهات إفريقية طبقا لتقرير سابق نشرته شبكة خدمات السفر الصينية وزيارات الرئيس السيسي إلى دولة الصين قد عززت ذلك في زيادة معدلات السياحة الصينية الوافد لمصر.

يذكر أنه قد تمت تغطية العرض الخاص عن طريق وسائل الاعلام الصينية المختلفة والوسائل الإعلامية المصرية.