شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تستضيف احتفالية اليوم الثقافي الإيطالي أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السفير الإيطالى بالقاهرة، جامباولو كانتينى، خلال زيارته للمعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة، بحضور جوزيبينا كابريونى مديرة المركز الثقافي الإيطالى، وفرنسيس أمين الممثل القنصلي للسفارة الإيطالية بالصعيد.

تناول اللقاء التنسيق بين السفارة ومحافظة أسوان لتنظيم احتفالية اليوم الثقافى الإيطالى بأسوان، خلال أكتوبر المقبل. وأكد المحافظ على ترحيبه بتنظيم هذه الاحتفالية التي ستساهم بشكل مباشر في دعم العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا مع التسويق للمنتجات البيئية واليدوية، بجانب زيادة معدلات السياحة الإيطالية لأسوان والتى تشهد خلال الموسم الحالى تنامى متزايد وطفرة كبيرة.

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وأشار إلى أن تنظيم اليوم الثقافى الإيطالى بأسوان يعكس متانة وعمق هذه العلاقات المصرية الإيطالية برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تقوم على تبادل المصالح المشتركة وقاعدة من التعاون البناء في كافة المجالات السياسية والثقافية والآثرية والإستثمارية، كما سيتيح المجال أمام السائح الإيطالى للاستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع ولاسيما السياحات الأثرية والنيلية والبيئية والسفارى، وذلك في ظل حالة الاستقرار وتوافر الأمن والأمان التي تنعم بها عاصمة الشباب الإفريقى.

ومن جانبه، أشار السفير الإيطالى إلى أن مصر عادت بقوة، حيث أنها بلد عظيم ليس فقط باقتصادها الذي شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن بشبابها وثقافتها وحضارتها التاريخية وموقعها الجغرافى، مؤكداً أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المتبادلة والتى من أهمها استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط، «كما لدينا تعاون مثمر مع مصر في مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية، وهو الذي سيقوم عليه تنظيم احتفالية اليوم الإيطالى بأسوان».

وأضاف أنه سيتم أيضاً الاحتفال بمرور أربعين عاما على إنقاذ معابد فيله، وهو المشروع التراثى الإنسانى الضخم، الذي شارك فيه شركات إيطالية ومتخصصين آثريين إيطاليين، ليستمر التعاون بعد ذلك من خلال البعثات الأثرية الإيطالية العاملة بأسوان بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية. وفى نهاية اللقاء، قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة للسفير الإيطالى وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به وإعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وإيطاليا.

محافظ أسوان يستقبل سفير إيطاليا