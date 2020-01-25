شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال مشروعات الطرق بالسويس والإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بدأها بتفقد أعمال تنفيذ طريق خدمة للشاحنات بطريق القاهرة السويس الصحراوي بطول 37 كيلو، ثم تفقد مشروع تطوير وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي من كم 109 بطريق القاهرة/السويس الصحراوي حتى نفق الشهيد احمد حمدي بطول 20 كم بخلاف دوائر المرور واطوال الكباري والانفاق وهو أحد طرق المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق الجارى تنفيذها بإجمالى أطوال 1300 كم وحيث تبلغ تكلفة الطريق 676 مليون جنيه، ويشمل تطوير الطريق الرئيسي ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 13.90 م وإنشاء طريق خدمة أسفلتي للشاحنات 2 حارة في كل اتجاه بعرض رصف 9.20 م.

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كما يشمل المشروع كوبري 109 والذي تم الانتهاء من تنفيذه والتقى بالمهندسين والفنيين مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع وأن تتم أعمال التنفيذ وفق لقياسات الجودة العالية وأن يتم مراعاة عناصر السلامة والأمان في جميع مراحل التنفيذ لافتا إلى أن هذا المشروع من المخطط الانتهاء منه خلال مارس 2020 مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمه المجتمعات العمرانيه الواقعه على طريق القاهره السويس، كما تؤدي هذه المشروعات إلى التكامل مع كل من الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس والتكامل مع تطوير المسافة من الطريق الدائري إلى الدائري الإقليمي ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من مداخل السويس حتى القاهرة.

كما تفقد الوزير موقع إنشاء عدد 2 كوبري علوي الأول لربط طريق جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 104 متر بإتجاهين مرورين وبعرض 24 متر لكل إتجاه بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه، والثاني مشروع انشاء كوبري تقاطع طريق جنيفة مع طريق السويس / الإسماعيلية ويبلغ طول جسم الكوبري العلوي 52 متر باتجاهين مرورين وبعرض 18 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 35 مليون جنيه بخلاف أطوال المطالع والمنازل والطرق المؤدية إليه وصرح وزير النقل ان انشاء هذه الكباري في إطار خطة وزارة النقل لتيسير حركة مرور الركاب والبضائع على الطرق السريعة ومنع التقاطعات السطحية مشيرا إلى ان الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع في قد بدأت في تجهيز الموقع ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال هذا الأسبوع.

وبعدها توجه الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير طريق المُعاهدة ( السويس/ الإسماعيلية ) احد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي حيث يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق ٣ حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه وحيث يربط الطريق بين مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي وصرح الفريق مهندس كامل الوزير ان تطوير هذا الطريق سيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق بالاضافة إلى تخفيض الحوادث عليه.