شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من السفارة المصرية في الصين بشأن «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة المصرية في الصين أنها تبذل جهودًا كبيرة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية المتواجدة في مدينة ووهان الصينية التي فرض عليها حجر صحي نتيجة انتشار فيروس «كورونا» من الجيل الجديد بها، وأوضحت السفارة أنها شكلت غرفة عمليات للتواصل مع هؤلاء المصريين ومعرفة أوضاعهم وتدوين أسمائهم وعناوينهم وكافة البيانات عنهم، وأنه وفقا للبيانات التي تم التوصل اليها حتى الآن، فإن إجمالي عدد الجالية المصرية بهذه المدينة نحو 315 مواطنا مصريا.

وأوضحت السفارة في بيان لها، على موقعها الرسمي «فيس بوك»، السبت، أن السلطات الصينية طلبت بشكل رسمي موافاتها بكافة التفاصيل والمعلومات عن المصريين المتواجدين في نطاق مدينة ووهان والمدن المحيطة بها والتي دخلت نطاق الحجر الصحي وهي مدن خوانجانج وايجو وشيبا، لذا فإن السفارة تهيب بكافة المصريين المتواجدين بهذه المناطق سواء للعمل أو الدراسة موافاتها بكافة البيانات كما هي مدونة في جواز السفر، وعنوان الإقامة في هذه المدن.

وأوضحت السفارة أنها أعدت نموذجا خاصا على موقعها الإلكتروني بنظام «الاكسيل» كما خصص رقم تليفون خاص، موضحة أنها ترحب بتلقي أي استفسارات من المصريين المتواجدين في هذه المناطق وفي الصين بشكل عام، وأنها على استعداد لتقديم كافة أوجه المساعدة في حالات الطوارئ.