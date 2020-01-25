شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح ندوة مناقشة «العمالة والإعاقة في مصر» بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في الرابعة عصر بعد غد الاثنين، ندوة مناقشة كتاب النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الإعاقة بالمجلس «التسويق الصعب العمالة والاعاقة في مصر»، ضمن سلسلة ندوات كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

صدر كتاب «التسويق الصعب العمالة والإعاقة في مصر» مترجمًا من الإنجليزية إلى العربية عن المركز القومي للترجمة وهو أول دراسة بحثية علمية من نوعها في مترجمات المكتبة العربية تبحث في قضايا التعليم والتدريب والتأهيل وصولا للتشغيل لشرائح الاشخاص ذوى الاعاقة وتقديم حلول عملية لهذه المشكلة.

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وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن حرص وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، على افتتاح ندوة مناقشة الكتاب، ومن قبل ذلك تخصيص معرض القاهرة الدولي للكتاب لفعالية مهمة ضمن فعاليته لمناقشة الكتاب يأتي تأكيدًا على ما تحظى به قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام القيادة السياسية، ويعكس حرصا واعيا من الحكومة المصرية على دعم مسار حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

وأشارت هجرس إلى أن كتاب «التسويق الصعب» يناقش كيف أصبح الشخص ذو الإعاقة سلعة يصعب تسويقها، ويبحث في أسباب ذلك كاشفًا عن المستوى الذي وصل إليه حال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة لسوق العمل ونوعية هذا التأهيل وما خلقه من فجوة واسعة بني ما يؤهل له الأشخاص ذوي الإعاقة وبين احتياجات سوق العمل والخلافات والاختلافات في المنظومة التشريعية الحاكمة للأشخاص ذوى الإعاقة قبل إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018.

يذكر أن النائبة الدكتورة هبة هجرس، خبيرة دولية في مجال الإعاقة، عضو المجلسين القومي للمرأة والقومي للأشخاص ذوى الإعاقة ونشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة وقضايا النوع الاجتماعي على المستويات القومية والإقليمية والدولية، فعلى المستوى الدولي شاركت في صياغة مسودة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت عن الأمم المتحدة، ومثلت مصر لسنوات في اجتماعات الأمم المتحدة الخاصة بالإعاقة، كذلك الاجتماعات التي ناقشت قضايا المرأة وعلى المستوى القومي ساعدت في صياغة مسودة الدستور المصري 2014، حيث تضمن 11 مادة، ضمنت حقوق عدة للأشخاص ذوي الإعاقة وتولت منصب الأمين العام للمجلس القومى لشؤون الإعاقة، وهي عضو في البرلمان المصري، حيث تقدمت بأول قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البرلمان واصدره رئيس الجمهورية برقم 10 لسنة 2018.