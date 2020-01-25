شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجازة نصف العام الدراسي.. و8 فبراير أول أيام التيرم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، السبت 25 يناير، إجازة نصف العام الدراسي، لكافة المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ولمدة أسبوعين، وذلك عقب انتهاء كافة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 8 فبراير المقبل.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لأول مرة يلتحق 700 ألف طفل بالمدارس نتيجة ارتفاع نسب الإنجاب، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الكثافات الطلابية داخل المدارس، وأن عدد الطلاب في المدارس المصرية وصل لقرابة 22 مليون طالب وطالبة، موزعين على 54 ألف مدرسة بإجمالي قرابة نصف مليون فصل دراسي، كما وصلت عدد المعلمين والإداريين في منظومة التعليم قبل الجامعي إلى قرابة مليون و300 ألف فرد.

وأضاف «شوقي» عبر فيديو تم نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان: محاضرة السودان، «خطوات تطوير نظام التعليم المصري» سيتم تقديمه في مؤتمر دولي بالسودان اليوم في العاصمة الخرطوم، أن متوسط الكثافات معقول، ولكن توزيعها غير مناسب وبالتالى هناك أماكن في مدارس الكثافات فيها مرتفعة وأعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه، موضحا أن الوزارة في حاجة لحل مشكلة الكثافات.

وفي سياق آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع القائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة الخاصة بإمتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، شددت خلالها على عدم إعلان أي نتيجة تخص الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، من أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسؤول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الأحوال الخاصة به، والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيًا بالصفين الأول والثاني الثانوي، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا الإجراء سيمكنها من إرسال النتائج إلى المركز القومي للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي سيتم إعلانه لاحقا.

وكانت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قد انطلقت، 11 يناير 2020، وتم عقدها ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي، وإلكترونيًا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسي، على اعتبار ان الامتحانات كانت بنظام الكتاب المفتوح الذي يقوم على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب.

وخصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجرائها اليكترونيًا عبر التابلت، بينما يجري تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تقديم خط إنترنت مجانا لكل طالب في الصف الاول الثانوي هدية، بعد قيام الوزارة بالبدء في توزيع أجهزة التابلت الجديدة على طلاب الصف الاول الثانوي العام بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2019/2020.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية، شددت خلاله على التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية، بتسهيل مهمة مندوب احدى شركات المحمول التي تم الاتفاق معها، في تشغيل الخطوط وتسليمه صورة من كشوف تسليم التابلت للطلاب، حتى يتسنى تشغيل الخط على كل تابلت، والتنبيه على الطلاب بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو صورة ملونة منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع الادارات التعليمية والمدارس التابعة لها لوضع جدول زمني للتسليم عقب انتهاء إجازة نصف العام.