شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى «قومي المرأة» عن حصاد 2019: استقبال 12839 شاكية وتقديم 14331 خدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مكتب شكاوى قومى المرأة تقريره السنوى لحصاد عمله خلال عام ٢٠١٩، وذلك من منطلق جهود مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة باعتباره حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية على أرض الواقع.

وقالت أمل عبدالمنعم، مديرة المكتب، إنه تم استقبال عدد (12839) شاكية خلال العام، وقام المكتب بتقديم 14331 خدمة لهن عبر العديد من قنوات إستقبال الشكاوى بالمكتب، وجاءت المقابلات الشخصية في المرتبة الأولى، حيث بلغ عددها 9584 مقابلة شخصية، سواء بالمقر الرئيسى للمكتب بالقاهرة أو بفروعه في جميع محافظات الجمهورية، وجاء خط الاستشارات 15115 في المرتبة الثانية، حيث تلقى المكتب 5079 اتصالا، سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط الساخن الشكاوى والاستفسارات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.

وأكدت أمل عبدالمنعم أن قضايا الأحوال الشخصية تصدرت المرتبة الأولى من حيث الشكاوى التي تلقاها المكتب خلال عام 2019، وتلتها الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وشكاوى الضمان الاجتماعي، موضحة أن محافظات القاهرة والمنوفية وقنا والإسكندرية والجيزة تصدرت الترتيب الأعلى من حيث عدد الشكاوى، فيما محافظات الأقصر وسوهاج وجنوب سيناء بنسب أقل من حيث عدد الشكاوى.

وأشارت مديرة المكتب إلى التعاون مع العديد من الجهات الشريكة والتي من بينها شبكة المحامين المتطوعين بجميع المحافظات والذين يقومون بإقامة دعاوى قانونية للشاكيات بالمجان، إلى جانب التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية، وغيرها والتي تعد جهات الاختصاص لكل شكوى.

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كما أوضحت أمل أن المكتب تلقى عدد 5939 شكوى، تمثل نسبة 40% من اجمالى الخدمات التي يقدمها المكتب، إلى جانب عدد 3628 طلبا، تمثل نسبة 25% من الخدمات التي يقدمها المكتب، وتلقى عدد 5096 استشارة تمثل نسبة 35% من الخدمات التي يقدمها المكتب.

وفيما يتعلق بالموقف النهائي للشكاوى الواردة إلى المكتب خلال عام 2019 أوضحت أمل أنه تمت إفادة السيدات بالمشورة اللازمة والتى بلغ عددها 7510، أما في حالة كون الشاكية تقدمت بشكوى أو طلب يقوم أعضاء المكتب بمتابعة الإجراءات والتوصل للموقف النهائي لكل شكوى، وقد بلغ عدد الحالات الإيجابية التي تم اتخاذ إجراء نهائي فيها 1049 حالة، وهناك شكاوى متداولة بالمحاكم أو مازال تتم دراستها من قبل جهات الاختصاص حتى الآن وبلغ عددها 2965، بالإضافة إلى الشكاوى التي مازالت بالدراسة من قبل أعضاء فريق المكتب للبحث بها وبلغ عددها 1526، هذا وتنتهى بعض الشكاوى بالحفظ لعدم اكتمال وثائق الشاكية، أو لعدم أحقية الشاكية فيما تطلبه، أو لعدم الرد من الجهة.

وأكدت أمل عبدالمنعم سعى المكتب بكل فروعه بالمحافظات إلى محاولة إنهاء المشاكل التي تتعرض لها السيدات بالحل الودى والتصالح خصوصاً، إذا كانت وفق رغبة الشاكية ولم يتم التعدى على حقوقها القانونية والإنسانية وهذا بلغ 386 شكوى.

كما أكدت أمل أن المكتب نجح في الوصول إلى عدد كبير من من خلال الندوات وحملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، حيث أقام المكتب 655 ندوة لتعريف السيدات بحقوقهن القانونية وتوعيتهن بها، فضلا عن استقبال 1703 شكوى من خلال حملات طرق الأبواب التي شارك بها المكتب بجميع المحافظات، واستجابة لطلب بعض الشاكيات اللاتى يعانين من مشاكل في محيط الأسرة ولا يمتلكن المقدرة المادية على الاستعانة بمحامي خاص، ويلجأن لمكتب الشكاوى لمساعدتهن في توفير الدعم القانوني لهن، فقد نجح المكتب بالتعاون مع شبكة المحامين المتطوعين الخاصة به، في إحالة 1435 دعوى للمحاكم المصرية والحصول على 275 حكما لصالح سيدات تتضمن أحكام خلع وطلاق للضرر ونفقة زوجية وصغار تنفيذ أحكام تسليم صغير وإثبات نسب وتبديد منقولات.

وتابعت «هذا بالإضافة إلى نجاح المكتب في الحصول على 19 طلب علاج على نفقة الدولة، ومساعدة اكثر من 200 سيدة في أستخراج بطاقة رقم قومي، والنجاح في الحصول على ردود إيجابية لـ48 شاكية من خلال مخاطبة الوزارات وجهات الاختصاص الخاصة بشكواهن، والنجاح في مساعدة (646) سيدة مساعدات مالية واجتماعية، بالإضافة إلى مساعدة العديد من العرائس في تجهيزهن وذلك بالمشاركة مع بيت الزكاة وبعض الجمعيات الأهلية، ومساعدة (6) سيدات في الحصول على حقهن في الميراث، ومساعدة (202) سيدة كان لديهن مشكلات في معاش الضمان في إعادة صرف المعاش مرة أخرى، وأيضا (80) سيدة في صرف معاش تكافل وكرامة».