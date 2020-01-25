شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تبحث مع نائب رئيس «جوجل» التعاون في التحول الرقمي وتمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كاران بهاتيا، نائب رئيس جوجل للشؤون الحكومية والسياسة العامة، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسرية.

وبحث الجانبان تطوير سبل التعاون بين مصر وجوجل في التحول الرقمى وتمكين الشباب والمرأة وتطوير مهاراتهن من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط كانت أول مصرية تستضيفها شركة جوجل في «Talks @Google» العام الماضى، ضمن عدد من القادة البارزين ممن لديهم قصص نجاح مهنية وشخصية، لإلقاء الضوء على مسيرة نجاحهم وتجاربهم الحياتية لتكون مصدراً لإلهام ملايين المتابعين لجوجل حول العالم من الشباب والمهنيين، ورواد الأعمال والمبتكرين.