شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «المشاط» مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بسوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسرية.

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وبحث الجانبان المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها حاليا في مصر، والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، واستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة، في ظل اختيار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر مؤخرا لتكون أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى العالم للعالم الثالث على التوالى، حيث تبلغ استثمارات البنك في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحى، والتى ساهمت في انتقال اقتصاد مصر إلى الأكثر اخضرارا، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في أفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.

وأكدت «المشاط» أن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات متنوعة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص، بما يساهم في زيادة دوره في التنمية، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أشار سوما تشاكرابارتى، إلى اهتمام البنك بالاستثمار في المشروعات التنموية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار في مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، خاصة في قطاع البنية الأساسية والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.