شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء تسليم 456 وحدة بـ«JANNA» و288 بـ«دار مصر» بالعبور 16 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم 16 فبراير المقبل في تسليم 456 وحدة سكنية (19 عمارة)، بمشروع «JANNA»، للإسكان الفاخر، و288 وحدة سكنية (12 عمارة – أكواد 311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

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وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في بيان الوزارة، السبت، تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور «سوق العبور»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح «عمران» أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.

وبالنسبة لوحدات مشروع «JANNA»، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم 16 فبراير المقبل، ووحدات العمارات التي تليها تباعا على هذا التاريخ، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 73، يوم 16 فبراير، ووحدات العمارة رقم 74، يوم 17 من نفس الشهر، ووحدات باقي العمارات بالأيام التي تلي هذا التاريخ.