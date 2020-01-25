شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. الحكومة توضح مراحل صرف تعويضات لأهالي النوبة (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، السبت، إنفوجرافًا، عن عن احتفالية الوفاء بالوعد، تسليم التعويضات لمن لم يسبق تعويضهم من أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. Advertisements

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