شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في الدقهلية بالاختناق أثناء تدفئتهم بالخشب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بالدقهلية، بينهم 3 أطفال بالاختناق، فجر السبت، إثر إشعالهم النيران في بعض الأخشاب للتدفئة داخل منزلهم وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يفيد بورود إخطار من مستشفى دكرنس العام باستقبال 7 أشخاص، من بينهم 3 أطفال مصابون بالاختناق.

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انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن جميع المصابين من أسرة واحدة وأنهم أشعلوا مجموعة أخشاب «راكية» داخل المنزل للتدفئة. وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن مستشفى دكرنس العام، استقبل المصابين بالاختناق، وتم عمل الإسعافات الطبية لهم وحالتهم جميعا مستقرة وسيصرح لهم بالخرج بعد الاطمئنان عليهم تمامًا.

وأضاف في تصريح صحفي، أن المصابين هم «عوض. ر»، 38 سنة، عامل، وزوجته، «نعمات. م»، 35 سنة، وأنجالهما محمد، 14 سنة، وأحمد، 11 سنة، جميلة، 5 سنوات، وشقيقة الثانية «فاطمة. م»، 38 سنة، ونجلتها «أسماء. ح»، 18 سنة، وجميعهم من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس.

وأكد شهود العيان أن المصابين السبعة أشعلوا النيران «راكية» نار للتدفئة من برودة الجو، ثم ناموا وهى مشتعلة، ما تسبب في إصابتهم بالاختناق واحد تلو الآخر. وتم نقلهم إلى مستشفى دكرنس للعلاج وتم عمل جلسات أكسجين لهم وإعطائهم العلاج اللازم حتى استعادوا وعيهم مرة أخرى.