شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: مصطفى النجار «هارب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح مصدر أمني في بيان مقتضب لوزارة الداخلية، السبت، أن مصطفى أحمد النجار، محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه في القضية رقم 478/2017 جنح السيدة زينب «إهانة القضاء» وهارب.

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