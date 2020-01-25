شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة توزع الورود والشيكولاته على المواطنين بشوارع الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع مدينة الغردقة قيام عدد من الضباط والأفراد من مديرية أمن البحر الأحمر بتوزيع الورود والشيكولاته على المارة وقائدي السيارات والسائحين احتفالًا بأعياد الشرطة ومشاركة المواطنين بهذا الاحتفال.

ورصدت المصري اليوم بالصور توزيع الشيكولاته والورود بمنطقة الدهار وأمام محكمة الغردقة ووجه المواطنون وقائدو السيارات التهنئة للضباط والأفراد وحرص عدد منهم على النزول من السيارات والتقاط الصور التذكارية وتوجيه التحية لهم.

الشرطة توزع الشيكولاتة على المواطنين

الشرطة توزع الشيكولاتة على المواطنين