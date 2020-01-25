شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان تستعد لإجازة نصف العام بخطة لمواجهة الزحام.. 5 جنيه للتذكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من تهيئة كافة الحدائق بمختلف المحافظات خاصة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق ، لاستقبال زوارها خلال إجازة نصف العام، فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ للتيسير على المواطنين، وعلاج مشاكل التكدس.

وقال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه بمناسبة أجازة نصف العام الدراسى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها يوميا من الساعة 9 صباح حتى 4 عصرا بتذكرة دخول موحدة يوميا 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

وأضاف "رجائى"، أن حديقة حيوان الجيزة، استعدت لاستقبال إجازة نصف العام الدراسى بخطة محكمة لمواجهة الإزدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، لافتا إلى أنه تم تشغيل الطفطف، الذى ينقل الزوار بين مختلف مواقع جبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وعروض بانوراما للولادات الصغيرة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، والزواحف وللطيور.

ويرصد ”الخليج 365” استعدادات لاستقبال زوار إجازة نصف العام الدراسى بحديقة حيوان الجيزة، فى عدة نقاط وهى كالتالى:

- إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان والأسماك.

-خطة تفصيلية طوال أيام الإجازة لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها.

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- زيادة منافذ دخول حديقة الحيوان للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب

- تجديد اللوحات الخاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافة

- تركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة.

- حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل زوارها طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء.

- إلغاء الإجازة الإسبوعية خلال إجازة نصف العام.

- التنسيق مع مديريات الأمن والصحة بالمحافظات والإسعاف والمطافئ، لمواجهة أى طوارئ أو أزمات والتعامل معها بسرعة، فضلاً عن تواجد أمن الحديقة على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة.

- تقدم حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات عروض بانوراما للولدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وكذلك عروض جديدة للحيوانات الجديدة الوافدة للحديقة.