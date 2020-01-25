شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الشرطة.. الداخلية توفر أغذية بأسعار مخفضة في شوادر "كلنا واحد" (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انطلاق احتفالات عيد الشرطة، لم تنس وزارة الداخلية البسطاء من المواطنين، حيث وفرت الأغذية لهم بأسعار مخفضة، من خلال شوادر كلنا واحد، التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ونظمت وزارة الداخلية، قافلة إنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والطبية لقاطنى بعض القرى بالصعيد واستمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وقامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة إنسانية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى بعض القرى بدائرة مركزى شرطة (الفتح والقوصية) بأسيوط، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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ومنذ عدة أيام نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة حفلاً لتقديم المساعدات العينية لـ 153 من أسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون، وذلك استمراراً لمبادرة "كلنا واحد"، وتفعيلاً للدور المجتمعى بوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وأقامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعى حفلاً بمقر الصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضى، وذلك لتوزيع المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم من الحالات التى يتم متابعتها من قبل الإدارة، وذلك بنطاق مديريات أمن "المنيا، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، الإسماعيلية".

وتم خلال الحفل تقديم المساعدات لـ 153 حالة عبارة عن "أجهزة كهربائية "ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، ماكينة خياطة" – لحاف فايبر – كرتونة مواد غذائية جافة"، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة أمان التابعة لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية والجهات المشاركة.