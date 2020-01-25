شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشئون الدينية بالتلفزيون: نبحث تكريم الإعلامى محمد عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى عبد العزيز عمران، وكيل وزارة الإعلام للشئون الدينية، إن الإعلامى الراحل محمد عبد العزيز عبد الدايم، الذى وافته المنية ليلة أمس الجمعة، مكث فى الخدمة وفى العمل الإعلامى 43 عاما قدم خلالها للتراث الإذاعى فى الجانب الدينى أعمالا جليلة، حيث أختبره وأجازه للعمل بإذاعة صوت العرب الإذاعى الكبير جلال معوض، من أول اختبار فور تخرج "عبد العزيز" من كلية الشريعة والقانون، ليكون بعدها أول مذيع لشبكة القرآن الكريم منذ عام 63، إلى 66، ثم انتقل إلى التلفزيون المصرى ليضيف إلى جهده تميزا وإنتاجا عظيما، ليترك أثرا كبيرا فى النفوس وفى ذاكرة الناس، من 66 إلى 2006، ليحال إلى التقاعد فى سن 65 سنة بنظام المعاش القديم لخريجى الأزهر.

وأضاف عمران، لـ"الخليج 365": من المفارقات أن يدخل الازهر مبكرا قبل زملائه بعامين بنظام الاختبارات فى سن 10 سنوات، ويحال فى سن متأخر 5 سنوات ليقدم أكبر مساحة وقت وأكبر جهد، وأن يشارك فى تأسيس شبكتى القرآن الكريم بمصر وبالسعودية، والتى عمل بها من 76 إلى 83، ويتزامل مع الدكتور أحمد عمر هاشم، ويجيزه جلال معوض، ويكون ضمن لجنة تطوير الإذاعة الدينية حتى وفاته.

​وأوضح عمران، أنه يبحث مع زملاءه بإقامة عزاء مفتوح غدا للراحل، بنظام ترك الفرصة لجميع القراء للتلاوة دون التقيد بوقت وترك الفرصة لكلمات المتحدثين، مع إعادة بث برامج سابقة للراحل تخليدا وتكريما له عبر التلفزيون المصرى.​

فيما خصصت إذاعة القرآن الكريم، حلقة تحت عنوان "سيرةة ومسيرة" للإعلامى الراحل محمد عبدالعزيز عبد الدايم، الذى وافته المنية ليلة أمس الجمعة، حيث يسرد الإذاعى رضا عبد السلام كبير مذيعين بشبكة القرآن الكريم سيرة الراحل وتراثه الإذاعى بصوت الراحل تكريما له.

قال الدكتور حسن مدنى، رئيس شبكة القرآن الكريم، ووكيل وزارة الإعلام، لـ"الخليج 365"، إن الراحل قدم للتراث الدينى جهدا وانتاجا عظيما اختتمه حتى نهاية حياته بالمشاركة فى اللجنة التى بدأت أعمالها لتطوير إذاعة القرآن الكريم منذ 8 شهور، بإشراف الإعلامى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وعضوية الراحل، بالإضافة للإذاعيين محمد أبو الوفا وعبد الصمد دسوقى وحسن مدنى.

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​وتقلد العمل بالإذاعة الدينية كأول صوت إذاعى وتركها بعد 3 سنوات كانت تذيع التلاوة القرآنية دون تقديم أو تعقيب، حيث تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وكان يرتدى العمامة الأزهرية، ومتمكن من اللغة العربية، ليبدأ عمله كأول مذيع دينى.