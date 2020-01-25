شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستجيب لشكاوى أهالى الدقى والهرم والحوامدية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المحافظ بعدداً من المواطنين كلاً على حدة لبحث أبرز المعوقات التى تواجههم لاستدعاء المسئول عن نطاق المشكلة والتوجيه بحلها وذلك فى حينه، وذلك استكمالاً للقاءات الدورية التى يعقدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع المواطنين سواء بديوان عام المحافظة أو فى الجوالات الميدانية، حيث

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءات مع عدد من المواطنين، ضمن لقاءات يعقدها لحل شكاوى المواطنين، حيث التقى راشد بمواطن يشتكى من سقوط الطبقة الخرسانية بشقته الكائنة بالدور الاول بشارع عبدون بشير بكعبيش الطوابق نتيجة تسرب المياه من الشقة التى تعلوه.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن راشد وجه حى الهرم بإلزام مالك الشقة المتسببة فى الضرر بتنفيذ قرار الترميم الصادر للسقف وفى حالة عدم التزامه بالبدء خلال 24ساعة يتم قطع المرافق عن الشقة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حرصًا على سلامة قاطنى العقار .

كما أطلع محافظ الجيزة على شكوى مواطن من بناء عقار مخالف بشارع المنصورية بالهرم موجها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العقار وإزالة المخالفات فى اسرع وقت ممكن لقيامه بالتعدى بالبناء المخالف بشارع تخطيطى وفقا للمخطط التفصيلى المعتمد لمنطقة كفر الجبل الصادر بالقرار رقم 8811 لسنة 2014 والمقر بأن شارع ترعة المنصورية يبلغ عرضه 22م وشارع السادات بعرض 12م وذلك فى الاتجاه الواحد للمنفعة العامة .

وفحص المحافظ طلب مواطنة بشارع الأحرار بالدقى تضررت من قيام مالك الدور الأرضى بذات العقار المقيمة به بقيامه بعمل تعديلات بناء بعض الحوائط واستغلال المسافات الجانبية لضمها إلى شقته على الرغم من قيام حى الدقى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتنفيذ جزء من الإزالة ولم يتمكن من استكمال أعمال الإزالة بالكامل، حيث وجه المحافظ رئيس الحى باستكمال أعمال الإزالة مشدداً بالتصدى للمخالفين وعدم السماح لهم بالانتفاع بها .

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كما استمع راشد لطلب مواطن يلتمس تشغيل عبارتين لنقل الركاب والسيارات بالحوامدية والمعصرة نظرا لتوقف عبارات الحوامدية حيث أكد أنه تم استخراج التراخيص اللازمة للعبارة 3 فور الإفراج عنها من النيابة وتم عمل تشغيل تجريبى لها بعد تنفيذ الصيانة والإصلاحات اللازمة والتأكد من الحالة الفنية لها وسيتم التشغيل الفعلى لها قبل نهاية الشهر الجارى تيسيرا على أهالى ومواطنى الحوامدية، موجها رئيس المدينة بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بعبارة 4 للعمل على تشغيلها .

كما أكد راشد على رئيس مدينة ابو النمرس بإزالة كافة الهناجر والمنشآت التجارية المخالفة بشارع احمد بدوى لإنشائها على أراضى زراعية وعدم السماح بوجود أنشطة تجارية عليها حفاظا على الرقعة الزراعية .

واختتم محافظ الجيزة، اللقاء بشكوى مواطن يطلب دخول خدمة الصرف الصحى بمنطقة غرب ترعة المنصورية بكرداسة حيث وجه المحافظ مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة بالمتابعة الجادة مع هيئة التخطيط العمرانى لبحث مدى امكانية ادراج المناطق المتاخمة للكتل السكنية داخل الحيز العمرانى للعمل على إدراجها ضمن الخطط المستقبلية وتدعيمها بكافة المرافق للنهوض بمستوى الخدمات بها .

حضر اللقاء المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء ومدن الهرم والدقى والحوامدية وأبو النمرس وكرداسة ومديرى الإدارات بالمحافظة .