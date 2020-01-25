شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنقل مسنة مريضة من مسكنها لأحد المستشفيات بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى نقل سيدة من داخل مسكنها لإحدى المستشفيات عقب تدهور حالتها الصحية فى مدينة نصر، بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية، مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة لوجود سيدة "مسنة" محتجزة داخل مسكنها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وتم الدفع بوحدات الإنقاذ، بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمكان البلاغ، وتم فتح باب الشقة سكنها باستخدام معدات الإنقاذ، وتبين أن السيدة فى حالة إغماء، حيث تم استخراج السيدة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

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كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

كان طفلان لقوا مصرعهم نتيجة لاختناقهم بحريق شقة سكنية بمنطقة أبو رواش التابعة لدائرة قسم كرداسة، بسبب ماس كهربى، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل الشقة السكنية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان، فيما تم نقل الجثتين للمستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

كما نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحوامدية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الحوامدية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.