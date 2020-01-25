شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث زيادة التبادل الطلابى مع المسئولين فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال زيارته الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي التعليم العالي الأمريكيين، فور وصوله العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث اجتمع عبد الغفار مع ممثلى المجلس الأمريكى للتعليم، والرابطة الأمريكية للكليات، ورابطة الجامعات الحكومية، والجامعات القائمة على المنح، ومجلس الكليات المستقلة، ومعهد التعليم الدولى، بحضور ممثلين عن جامعات جورج واشنطن وميريلاند، والجامعة الأمريكية، وذلك بمقر المجلس الأمريكى للتعليم.

وذكر بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الوزير استعرض الوضع الحالى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، وما تشهده من تطورات وتحديثات، وتطلعات مستقبلية، كما تناول الاجتماع سبل التعاون فى مجالات التعليم العالى، ومنها الابتعاث والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وإيفاد طلاب أمريكيين للدراسة فى مصر.

كما التقى الوزير بممثلى رابطة الكليات الطبية الأمريكية وجمعية تعليم طب الأسنان الأمريكية، وذلك بمقر الرابطة بواشنطن، وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين الوزارة والجهتين؛ بهدف زيادة التبادل الطلابى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتفعيل أطر التعاون المشترك لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان، فضلا عن التعاون من أجل تطوير البرامج الدراسية.

ومن جهة أخرى التقى الوزير بمقر السفارة المصرية بواشنطن، بما يزيد عن ثلاثين أستاذًا وباحثًا أمريكيًّا من أصل مصري بجامعات جورج واشنطن وجورج مايسون وميرلاند وجونز هوبكينز، وعدد من ممثلى البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، والمعاهد الوطنية للصحة، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والمبتعثين المصريين.

وقدم الوزير عرضًا عن المنظومة التعليمية والبحثية المصرية، وما تشهده من تطوير وتحديث باستثمارات ضخمة، وأبرز الرؤى والتطلعات المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقيها، وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والشراكة مع الجامعات الأمريكية، وأشاد الحضور بالتطورات التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، وأبدوا تطلعهم للتعاون البناء مع مصر في كافة المجالات التعليمية والبحثية.

واختتم وزير التعليم العالى، لقاءات بلقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الثقافية والتعليمية بمكتب السفير ياسر رضا سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم إنشاء أفرع لجامعات أمريكية بمصر، ودعم زيادة عدد المبتعثين من الجانبين.

Advertisements



لقاء الوزير مع الأساتذة والباحثين



لقاء الوزير مع رابطة المجلس الأمريكي للتعليم