شكرا لقرائتكم خبر عن وفد روسى يغادر القاهرة بعد تفقد مطارى الغردقة وشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى اليوم السبت، وفدًا روسياً بعد جولة تفقدية بمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، شاهد خلالها متابعة حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار عادل محجوب، وقام بالتفتيش علي الإجراءات الأمنية المتبعة أثناء إنهاء الإجراءات، وذلك فى إطار سعي الجانب الروس لاستئناف الرحلات المتوقفة إلى المطار منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية فى صحراء العريش آخر أكتوبر 2015.

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدنى وصل الوفد القاهرة بعد جولة 5 أيام بمطارى الغردقة وشرم الشيخ، وتم انهاء إجراءات سفرة على الطائرة الروسية المتجهة إلى موسكو.

وأضافت المصادر تابع الوفد طرق انهاء الإجراءات داخل صالات السفر والوصول بالمطارين، كما تفقد المهبط والأسوار الخاصة بالتأمين وطرق نقل الوجبات إلى الطائرات وتمركز وحدات الإطفاء، والخدمات الأرضية وصيانة الطائرات، كما عقد الوفد لقاء مع عدد من المسئولين بقطاع الطيران ناقش خلالها ما شاهده خلال الجولة التفقدية.

وكان أوليج سيرومولوتوف مساعد وزير الخارجية الروسي، أكد أن مسألة استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بشكل كامل فى جوهر اهتمام موسكو، وتتم مناقشتها بانتظام مع الجانب المصرى.

وقال سيرومولوتوف - فى تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي" نوفمبر الماضي ،أن نتيجة للعمل المشترك الذى قام به المختصون فى مصر وروسيا لزيادة مستوى الأمن فى مطار القاهرة، تم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين عاصمتى الدولتين فى أبريل الماضي.

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وأضاف :" إن ممثلى الإدارات المتخصصة الروسية يتفاعلون مع الشركاء المصريين بهدف الاستئناف السريع للرحلات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية الواقعة على البحر الأحمر"، معربا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من عمل الخبراء فى المستقبل القريب بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة (العارضة) مع شرم الشيخ والغردقة.