شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم تبث سيرة مؤسسها المتوفى محمد عبد العزيز عبد الدايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت إذاعة القرآن الكريم، حلقة تحت عنوان "سيرة ومسيرة" للإعلامى الراحل محمد عبدالعزيز عبد الدايم، الذى وافته المنية ليلة أمس الجمعة، حيث يسرد الإذاعى رضا عبد السلام كبير مذيعين بشبكة القرآن الكريم سيرة الراحل وتراثه الإذاعى بصوت الراحل تكريما له تزامنا مع تشييع جنازته.

قال الدكتور حسن مدنى، رئيس شبكة القرآن الكريم، ووكيل وزارة الإعلام، لـ"الخليج 365"، إن الراحل قدم للتراث الدينى جهدا وانتاجا عظيما اختتمه حتى نهاية حياته بالمشاركة فى اللجنة التى بدأت أعمالها لتطوير إذاعة القرآن الكريم منذ 8 شهور، بإشراف الإعلامى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، وعضوية الراحل، بالإضافة للإذاعيين محمد أبو الوفا وعبد الصمد دسوقى وحسن مدنى.

و​أضاف مدنى، أن الراحل عمل بإذاعة القرآن الكريم منذ عام 63 إلى 66 بعد تخرجه، ثم انتقل إلى التلفزيون المصرى ليضيف إلى جهده تميزا وانتاجا عظيما ليترك أثرا كبيرا فى النفوس وفى ذاكرة الناس، حيث تقلد العمل بالإذاعة الدينية كأول صوت إذاعى وتركها بعد 3 سنوات كانت تذيع التلاوة القرآنية دون تقديم أو تعقيب، حيث تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وكان يرتدى العمامة الأزهرية، ومتمكن من اللغة العربية، ليبدأ عمله كأول مذيع دينى.