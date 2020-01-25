شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع مؤسس إذاعة القرآن الكريم بمسقط رأسه في تفهنا العزب بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل، جنازة الإذاعى الكبير، محمد عبد العزيز عبد الدايم، مؤسس ورئيس شبكة القرآن الكريم، بمسقط رأسه في قرية تفهنا العزب بمحافظة الغربية، حيث تقلد العمل بالإذاعة الدينية كأول صوت إذاعى، وتركها بعد 3 سنوات كانت تذيع التلاوة القرآنية دون تقديم أو تعقيب، حيث تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وكان يرتدى العمامة الأزهرية، ومتمكن من اللغة العربية، ليبدأ عمله كأول مذيع دينى.

وباشر عبد العزيز، عمله فى تقديم الإذاعات والاحتفالات الدينية لكبار القراء والمحدثين، وأشهر هذه الحلقات تقديمه لذكرى فتح مكة تحت رعاية رئاسة الجمهورية من ساحة قصر عابدين، وتلاوة للشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ومنها إلى لقاءات مع وزراء أوقاف مصر، ومفتوها، وكبار علماء الأمة.

الإعلامى محمد عبد العزيز وكيل وزارة الإعلام سابقا وأحد رواد البرامج الدينية بالتليفزيون المصري وأحد مؤسسى شبكة القرآن الكريم، كان يرى أن الإعلامى محمود حسن إسماعيل هو صاحب الفضل عليه مهنيا حيث أعطاه الدفعة الأولى لانطلاقته الإعلامية فكان أول صوت ينطلق من إذاعة القرآن الكريم، إلى جانب الإعلامية سامية صادق التى أكد أنها أعطته فرصة لتقديم برنامجه الدينى ( فى رحاب الإيمان) على إذاعة البرنامج العام.

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وأضاف أيضا الراحل القدير فى تصريحات سابقة أن والده فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الدايم هو صاحب الفضل الأول عليه بعد الله سبحانه وتعالى وقال عنه في مقدمة كتبه ” لقد جلست منه مجلس التلميذ من أستاذه قبلأن أجلس منه مجلس الابن من أبيه فكان القدوة الصالحة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.”

وأشار عبد العزيز إلى أنه في بداية عمله في إذاعة القرآن الكريم ورد إليه خطاب من مستمع يطلب منه أن يزورهفي منزله ليطرح عليه بعض الأسئلة وبالفعل زاره في بيته ووجده يعاني من شلل منذ 30 عاما،وقد حفظ القرآن الكريم وهو على هذه الحالة وطرح عليه بعض الأسئلة التي تخص الصلاة وصارتبينهما صداقة وكان يزوره أسبوعيا.

كما أكد الإعلامى القدير أن القرآن الكريم هو الكتاب صاحب الفضل عليه فهو كتاب شامل لكل شيء،وكذلك مجموعة كتب الإمام الغزالي في الثقافة الإسلامية ، مشيرا إلى أن هناك شخصيات قابلها لكنه تمنى أن يدخل حياتهم مثل الشيخ محمد أبو العيون وكيل كلية أصول الدين سابقا وتوأم الدكتور عبد الحليم محمود، مؤكدا أنه تمنى كثيرا أن يتعلم منه.