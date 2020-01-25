شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: تلقينا 12839 شكوى خلال 2019 والأحوال الشخصية فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تقريره السنوى لحصاد عمله خلال عام 2019 ، حيث أكدت أمل عبد المنعم مديرة المكتب أنه تم استقبال 12839 شاكية خلال العام ، و قام المكتب بتقديم 14331 خدمة لهن عبر العديد من قنوات استقبال الشكاوى بالمكتب ، وجاءت المقابلات الشخصية فى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 9584 مقابلة شخصية سواء بالمقر الرئيسى للمكتب بالقاهرة او بفروعه فى جميع محافظات الجمهورية ، وجاء خط الاستشارات 15115 فى المرتبة الثانية حيث تلقى المكتب 5079 اتصال سواء كان استشارة قانونية أو نفسية أو اجتماعية، حيث يتلقى الخط الساخن الشكاوى والاستفسارات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً و حتى التاسعة مساءاّ .

وأضافت مديرة مكتب الشكاوى، أن قضايا الأحوال الشخصية تصدرت المرتبة الأولى من حيث الشكاوى التى تلقاها المكتب خلال عام 2019 ، وتلتها الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية وشكاوى الضمان الإجتماعي ، موضحة أن محافظات القاهرة والمنوفية وقنا والأسكندرية والجيزة تصدرت الترتيب الأعلى من حيث الشكاوى ، فيما محافظات الأقصر وسوهاج وجنوب سيناء بنسب أقل من حيث الشكاوى.

وأشارت مديرة المكتب إلى التعاون مع العديد من الجهات الشريكة و التى من بينها شبكة المحامين المتطوعين بجميع المحافظات والذين يقومون بإقامة دعاوى قانونية للشاكيات بالمجان، إلى جانب التعاون مع الوزارات و الجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية ، وغيرها و التي تعد جهات الاختصاص لكل شكوى.

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كما أوضحت أمل عبد المنعم أن المكتب تلقى 5939 شكوى، تمثل نسبة 40% من إجمالى الخدمات التي يقدمها المكتب ،الى جانب 3628 طلب، تمثل نسبة 25% من الخدمات التي يقدمها المكتب ، وتلقى 5096 استشارة تمثل نسبة 35% من الخدمات التي يقدمها المكتب .

وفيما يتعلق بالموقف النهائي للشكاوى الواردة الى المكتب خلال عام 2019 أوضحت أمل عبد المنعم أنه تم إفادة السيدات بالمشورة اللازمة والتى بلغ عددها 7510 ، أما في حالة كون الشاكية تقدمت بشكوى أو طلب يقوم أعضاء المكتب بمتابعة الإجراءات و التوصل للموقف النهائي لكل شكوى ، وقد بلغ الحالات الايجابية التى تم اتخاذ اجراء نهائي فيها 1049 حالة ، وهناك شكاوى متداولة بالمحاكم أو مازال يتم دراستها من قبل جهات الاختصاص حتى الآن وبلغ عددها 2965 ، بالإضافة إلى الشكاوى التى مازالت بالدراسة من قبل أعضاء فريق المكتب للبحث بها وبلغ عددها 1526 ، هذا وتنتهى بعض الشكاوى بالحفظ لعدم اكتمال وثائق الشاكية، أو لعدم احقية الشاكية فيما تطلبه، أو لعدم الرد من الجهة، مؤكدة سعى المكتب بكل فروعه بالمحافظات إلى محاولة انهاء المشاكل التي تتعرض لها السيدات بالحل الودى و التصالح خصوصاً، اذا كانت وفق رغبة الشاكية و لم يتم التعدى على حقوقها القانونية والإنسانية وهذا بلغ 386 شكوى .

كما أكدت أن المكتب نجح فى الوصول الى كبير من من خلال الندوات و حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية ، حيث أقام المكتب 655 ندوة لتعريف السيدات بحقوقهن القانونية و توعيتهن بها ، فضلا عن استقبال 1703 شكوى من خلال حملات طرق الأبواب التي شارك بها المكتب بجميع المحافظات ، واستجابة لطلب بعض الشاكيات اللاتى يعانين من مشاكل في محيط الاسرة و لا يمتلكن المقدرة المادية على الاستعانه بمحامي خاص، ويلجأن لمكتب الشكاوى لمساعدتهن في توفير الدعم القانوني لهن، فقد نجح المكتب بالتعاون مع شبكة المحامين المتطوعين الخاصة به، فى إحالة 1435 دعوى للمحاكم المصرية و الحصول على 275 حكم لصالح سيدات تتضمن أحكام خلع وطلاق للضرر ونفقة زوجية وصغار تنفيذ أحكام تسليم صغير وإثبات نسب وتبديد منقولات .

وأشار التقرير إلى نجاح المكتب في الحصول على 19 طلب علاج على نفقة الدولة، ومساعدة اكثر من 200 سيدة في استخراج بطاقة رقم قومي، والنجاح في الحصول على ردود إيجابية ل 48 شاكية من خلال مخاطبة الوزارات و جهات الاختصاص الخاصة بشكواهن، والنجاح في مساعدة (646) سيدة مساعدات مالية واجتماعية بالإضافة الى مساعدة العديد من العرائس فى تجهيزهن وذلك بالمشاركة مع بيت الزكاة وبعض الجمعيات الأهلية، ومساعدة (6) سيدات فى الحصول على حقهن فى الميراث، ومساعدة (202) سيدة كان لديهن مشكلات فى معاش الضمان فى إعادة صرف المعاش مرة أخرى ، وأيضا (80) سيدة فى صرف معاش تكافل وكرامة.