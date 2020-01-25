شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: لا نملك رفاهية الانتظار لتطوير التعليم.. وتقدمنا 16 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة مهتم برفع مستوى التعليم فى المدارس الحكومية التى تمنح الشهادة الوطنية والتى تمثل 86% من أعداد ونوعيات المدارس المصرية، حيث أضاف وزير التربية والتعليم فى فيديو له، نشره عبر صفحته الشخصية تحت عنوان: محاضرة السودان: "خطوات تطوير نظام التعليم المصرى"، أن الوزارة بدأت مرحلة تطوير التعليم منذ توليه الوزارة فى 2017.

وتابع: كانت هناك مشكلات منها ارتفاع الكثافات والارتباك الهائل فى أنواع المدارس والشهادات واعتماد الجودة ومشكلات فى البنية التحتية للمدارس، والنموذج الاقتصادى فى الصرف على المدارس فى حين أن التعليم المنتج يمنح مجانى للطلاب، إضافة إلى الضعف الواضح فى بناء الشخصية والهوية والشعور بالانتماء للوطن فى ضوء الانفتاح على العالم، قائلا: السبب الحقيقى والأهم وراء التغيير هو غياب التعلم الحقيقى بعد أن كان التعليم المصرى أكثر من ممتاز فى الخمسينيات، ولكن مع مرور الوقت ضعف مستوى الخريجين فى ظل الاهتمام بالمقعد الجامعى والشهادات والدرجات، مما انعكس على تدنى التصنيف الدولى للتعليم فى مصر، وهو ما أثار انتباه الوزارة بشدة.

وأوضح الوزير: يظل الناس غارقون فى جدل كبير جدا وقضايا جانبيه منها التسريب والغش والتظلمات دون النظر لجودة التعليم ونستنزف الطلاب والموارد المالية فى نظام مطلوب تغييره، مؤكدا أن مركز مصر تحسن فى جودة التعليم حيث تقدم 16 مركزا، والوزارة مدركة أنها لا تملك رفاهية الانتظار.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طبقت نظام التعليم الجديد 2.0" عام 2018، على طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى بمناهج جديدة تملك الوزارة حقوق الملكية الفكرية لها، تعتمد هذه المناهج على إكساب الطالب مهارات حقيقة تؤدى إلى بناء شخصية قادرة على التعلم والابداع والتعايش مع الأخرين.