القوى العاملة: تعيين 517 شابا بمحافظة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 517 شابًا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالسويس، منهم 22 من متحدي الإعاقة، واستخراج 931 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك بالـ 5 مكاتب الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره الشهري، أن المديرية أجرت تفتيشًا خلال الشهر الماضي على 208 منشآت في مجالي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل؛ وأسفر عن هذا التفتيش تحرير محضر، وإعطاء أصحاب هذه المنشآت مهلة لتصحيح الأوضاع في إطار القانون، فضلا عن بحث 40 شكوى فردية، تم تسوية 5 منها وديا، وتم إحالة 20 شكوى للقضاء والباقي ما زال قيد البحث.

وتابع: تم قياس مستوى مهارة 500 مستفيد، وعليه تم استخراج ترخيص مزاولة مهنة لهم فى إحدى المهن الفنية للاستفادة بها للعمل سواء بالداخل أو الخارج.