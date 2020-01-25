"القومي للترجمة" يعلن قائمة الأكثر مبيعا في معرض القاهرة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن المركز القومي للترجمة، عن قائمة الكتب الأكثر مبيعا خلال الأيام الأولى في معرض الكتاب.

تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا الطبعة العربية من كتاب "تاريخ الفلسفة في الإسلام"، كما ضمت القائمة بالترتيب: "فلسفتي كيف تطورت"، "قصة الفيزياء"، "النسبية و طبيعة الزمكان"، "عوام وسلاطين"، "مفاهيم أساسية في الفيزياء"، "تاريخ شعبي للعالم"، "كيف تصبح باحثًا علميًا"، "الجماهير والسلطة"، "التعقل "، "بانوراما الأفكار الفلسفية"، "مذكرات نابليون"، "هكذا تكلم زرادشت"، "مثنوي"، "العقل البيولوجي"، "تاريخ علم النفس"، "الكون والفساد"، "علم النفس الاجتماعي للجندر"، "علم الضحك"، "اللعب الذكي واللعب الذكية"، "كيف تجعل أبناءك يحبون الدراسة"، "صائد الغزلان".

كما ضمت القائمة أيضا: "حياة الإسكندر"، "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي"، "التطور والأسئلة الكبرى"، "الإنسان هو المقياس"، "عالم المصريين"، "حل المشكلات اليومية بالمنهج العلمي"، "ما الانفعال"، "مذكرات سجين"، "تشريح الفيلم "، "الانهيار الكبير"، "كيلوباترا سيرة ملكة"، "تاريخ البحر الأحمر من موسى إلى بونابرت".