قبل 48 ساعة من بدء الأوكازيون.. التموين توجه نصحية للمواطن وتحذر المحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن الأكازيون الشتوي لعام 2020 يبدأ يوم الاثنين القادم ولمدة شهر، وأن المحلات الراغبة للانضمام عليها التوجه إلى مديرية التموين التابعة لها، بشرط أن يلتزم بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع مقترناً به بيان الثمن الفعلي التي كانت تباع به قبل الأوكازيون.

وطالب مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، في تصريح لمصراوي، المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس من الباعة الجائلين للحصول على حقهم في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مشددا على التجار ضرورة إعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات على أن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، وأن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وتنشيط حركة البيع للتجار.

وأضاف حسام الدين أن قطاع التجارة الداخلية، أرسل نشرة توعوية لمديريات التموين لتوعية المستهلك لعدم خداعه مع ضرورة حصوله على فاتورة حتى تمكنه من استبدال السلع خلال الفترة التي يحددها القانون وهو الـ14 يوما، ووالتنبيه على المواطن التأكد من جودة نسيج المنتج وثبات الألوان، وكذلك توعية المستهلك بعمل جولة على المحلات قبل الشراء لاختيار أفضل العروض.

وأضاف أن هناك تشديدا على الأجهزة الرقابية بالوزارة للتأكد من طرح منتجات جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الشتوى من أجل تخفيف العبء على المواطنين.​