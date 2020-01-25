الحجز 3 فبراير.. الإسكان تطرح أراضي جديدة في 9 مدن (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه في إطار دعم منظومة الإسكان التعاوني وتنفيذ مشروعات سكنية مختلفة في جميع المحافظات، سيجرى طرح قطع أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة.
وأوضحت الهيئة أن الأراضي التي سيتم طرحها بمدن بدر، والسادات، والمنيا الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة.
وأوضحت الهيئة العامة للإسكان التعاوني، أن كراسة الشروط والمقرارات تباع بالمقر الرئيسي للهيئة في امتداد شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، بداية من 3 فبراير وحتى يوم 20 فبراير المقبل، على أن يتم تسليم الكراسات بعد استيفاءها يوم 19 مارس المقبل.
وأتاحت الهيئة التقديم بأكثر من طلب للحصول على أراضي في أكثر من مدينة، لكن في النهاية سيحدد قطعة أرض في مدينة واحدة.
وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للمنطبق عليهم شروط الحصول على الأراضي في الجرائد الرسمية في وقت لاحق.
وحددت الهيئة أرقام ( 22724897 - 22724898) للرد على الاستفسارات وطلبات الحاحزين.
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