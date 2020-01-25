باستخدام "الشطة".. ضبط عاطل لاتهامه بسرقة "توك توك" من قائده في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة التبين، عقب قيامه بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه.

أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم لتفقد، تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ وفور وصولهما فوجئ بقيامه بإلقاء مسحوق "الشطة" على وجهه واستولى منه على المركبة قيادته ولاذ بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبطه حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق (الشطة)، وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والمركبة واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.