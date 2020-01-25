"شنق نفسه في ماسورة الستارة".. انتحار شاب إفريقي بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: أنهى شاب عشريني، يحمل جنسية دولة إفريقية، حياته شنقا داخل غرفته بمنطقة الهرم. تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بشقته بدائرة قسم شرطة الهرم. Advertisements انتقلت قوة بقيادة العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث، وعُثر على جثة "أمان.م." 28 سنة، معلقا من رقبته بحبل مربوط بـ"ماسورة الستارة"، يرتدي ملابسه كاملة. وأفاد قاطنو الشقة رفقة المتوفى -يحملون جنسيتي دولتين إفريقيتين- بأنه أقدم على الانتحار بتلك الطريقة مستغلا عدم تواجدهم بالمنزل آنذاك. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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