قهوجي يعذب طفليه في العجوزة: "أتلفا سلك الهاتف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تجرد عامل من مشاعر الأبوة بل الإنسانية أيضا، انهال بالضرب على طفليه بدعوى تأديبهما على إحداث نجليه تلفيات بالمنزل.

تلقى العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا بقيام قاطن الشقة المواجهة للشقة سكنه بالتعدي على أولاده بالضرب وتعذيبهم.

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تمكنت قوة من ضبط المشكو في حقه (عامل بمقهى)، وبصحبته نجليه (طفل - 8 سنوات، طفلة 6 سنوات) مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، اعترف المتهم بتعديه على نجليه وإحداث إصابتهما لقيامهما باللهو داخل المنزل وإحداث تلفيات بسلك الهاتف وإشعال النيران داخل الشقة، وأضاف بأن والدتهما تركت منزل الزوجية منذ أكثر من عام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت إيداع الطفلين بإحدى دور رعاية الأطفال، وعرض المتهم لاستكمال التحقيقات.