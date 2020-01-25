مصدر أمني: مصطفى النجار هارب من حكم حبس 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: صرح مصدر أمني، بأن المدعو مصطفى أحمد النجار – محكوم عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، في القضية رقم 4782017 جنح السيدة زينب "إهانة القضاء" وهارب. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت في وقت سابق، على محمد مرسى وسعد الكتاتنى، و18 آخرين بينهم مصطفى النجار بالسجن 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

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