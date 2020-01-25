"أمن الجيزة" يضبط 6 عاطلين بحوزتهم "كوكتيل مخدرات" ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين على القانون، من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة، بنطاق منطقة بولاق الدكرور، لتحقيق التواجد الشرطي، لبث روح الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت نتائج الحملة، في ضبط 6 متهمين بحوزتهم (150 جرام هيروين، و3 قطع حشيش، 2 شريط لمخدر الترامادول، 2 سلاح أبيض "مطواه")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بغرض الدفاع.

تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.