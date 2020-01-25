محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين على القانون، من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة، بنطاق منطقة بولاق الدكرور، لتحقيق التواجد الشرطي، لبث روح الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت نتائج الحملة، في ضبط 6 متهمين بحوزتهم (150 جرام هيروين، و3 قطع حشيش، 2 شريط لمخدر الترامادول، 2 سلاح أبيض "مطواه")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بغرض الدفاع.
تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمن الجيزة" يضبط 6 عاطلين بحوزتهم "كوكتيل مخدرات" ببولاق الدكرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.