أخبار مصر | "تحقيق ومكافأة".. تفاصيل جولة رئيس السكة الحديد بخط القاهرة-الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحقيق ومكافأة".. تفاصيل جولة رئيس السكة الحديد بخط القاهرة-الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، مواقع التشغيل بمشروع كهربة إشارات القاهرة الإسكندرية في المسافة من إيتاي البارود وحتى محطة دمنهور.

ونبه رسلان، على ضرورة رفع مباني المحطة الخشبية القديمة وكذا إزالة الأكشاك العشوائية الموجودة بالمحطة وناقش ملاحظ بلوك التشغيل على لائحة سلامة التشغيل.

وطالب، من نائب رئيس مجلس الإدارة للصيانة والدعم الفني بالتحقيق مع الفنيين ومهندس الصيانة الوردية بمحطة الإسكندرية والمسؤولين عن الاستعداد بعربات قطار ٩٠٤ لوجود عارض بفرامل العربة الأولى من تركيب القطار أثناء مروره من محطة صفط الحرية.

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وتوجه رسلان، إلى محطة دنشال متفقدا أعمال تجديد ورفع التحاويل بحوش المحطة والتي تتم ضمن أعمال مشروع تطوير أحواش المحطات وكهربة الإشارات في المسافة بين محطتي إيتاي البارود ودمنهور، واطمأن على انتظام أجهزة الإشارات والاتصالات ببلوك التشغيل.

وأكد، على العاملين بالبلوك بضرورة تنفيذ تعليمات التشغيل وفقا للائحة سلامة التشغيل مقررا صرف حافر فوري لملاحظ بلوك محطة دنشال ليقظته ومتابعته للقطارات أثناء مرورها بحوش محطة دنشال، متابعا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تأمين منشآت الهيئة وتبصرة العاملين بما يجب عليهم القيام به في تلك المواقف وكيفية التعامل حال حدوث أي طارئ.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية حيث تابع أعمال شركة تالس الأسبانية المنفذة لمشروع كهربة إشارات الخط من القاهرة للإسكندرية بمحطتي صفط الحرية ودنشال حيث تم نهو أعمال البرج الثانوي بمحطة صفط الحرية وكذا إنشاء كشك مزلقان صفط الحرية.

