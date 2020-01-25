أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بإزالة مخالفات البناء

واستمع المحافظ لشكوى مواطن، من سقوط الطبقة الخرسانية بشقته الكائنة بالدور الأول بشارع عبدون بشير، بكعبيش الطوابق، نتيجة تسرب المياه من الشقة التي تعلوه‪ .‬

ووجه المحافظ، حي الهرم بإلزام مالك الشقة المتسببة في الضرر بتنفيذ قرار الترميم الصادر للسقف وفي حالة عدم التزامه بالبدء خلال ٢٤ ساعة، يتم قطع المرافق عن الشقة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حرصًا على سلامة قاطني العقار‪ .

واطلع محافظ الجيزة، على شكوى مواطن من بناء عقار مخالف بشارع المنصورية بالهرم، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال العقار وإزالة المخالفات، في أسرع وقت، لتعديه بالبناء المخالف، بشارع تخطيطي، وفقا للمخطط التفصيلي المعتمد لمنطقة كفر الجبل، الصادر بالقرار ٨٨١١ لسنة ٢٠١٤، والمقر بأن عرض شارع ترعة المنصورية ٢٢ مترا، والسادات ١٢ مترا، في الاتجاه الواحد للمنفعة العامة.

‪ وفحص المحافظ، طلب مواطنة بشارع الأحرار بالدقي، تضررت من قيام مالك الدور الأرضي بالعقار المقيمة به، بقيامه بعمل تعديلات ببناء بعض الحوائط واستغلال المسافات الجانبية، لضمها إلى شقته على الرغم من قيام حي الدقي، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتنفيذ جزء من الإزالة ولم يتمكن من استكمال أعمال الإزالة بالكامل‬.

ووجه المحافظ، رئيس حي الدقي، باستكمال أعمال الإزالة، مشددًا على التصدي للمخالفين وعدم السماح لهم بالانتفاع بها‪ .‬

Advertisements

كما استمع المحافظ، لطلب مواطن يلتمس تشغيل عبارتين لنقل الركاب والسيارات بالحوامدية والمعصرة نظرآ لتوقف عبارات الحوامدية حيث اكد المحافظ بأنه تم أستخراج التراخيص اللازمة للعبارة ٣ فور الافراج عنها من النيابة وتم عمل تشغيل تجريبي لها بعد تنفيذ الصيانة والأصلاحات اللازمة والتأكد من الحالة الفنية لها وسيتم التشغيل الفعلي لها قبل نهاية الشهر الجاري تيسيرآ علي أهالي ومواطني الحوامدية.



وكلف رئيس مدينة الحوامدية، بالعمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعبارة ٤ للعمل على تشغيلها‪.‬

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة أبو النمرس، بإزالة كافة الهناجر والمنشآت التجارية المخالفة بشارع أحمد بدوي، لإنشائها على أراضٍ زراعية وعدم السماح بوجود أنشطة تجارية عليها حفاظًا على الرقعة الزراعية‪.‬

واختتم المحافظ، اللقاء بشكوى مواطن يطلب دخول خدمة الصرف الصحي بمنطقة غرب ترعة المنصورية بكرداسة، حيث وجه المحافظ، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بالمتابعة الجادة مع هيئة التخطيط العمراني؛ لبحث مدى إمكانية إدراج المناطق المتاخمة للكتل السكنية داخل الحيز العمراني للعمل على إدراجها ضمن الخطط المستقبلية وتدعيمها بكافة المرافق للنهوض بمستوى الخدمات بها‪ .‬

و‪ حضر اللقاء المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجاء، رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس، رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء ومدن الهرم والدقي والحوامدية وأبو النمرس، وكرداسة ومديري الإدارات بالمحافظة‬.