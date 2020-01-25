أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يناقش إدراج أديرة وادي النطرون باليونسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يناقش إدراج أديرة وادي النطرون باليونسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السيدة كارتي ليسيتزين، Katri lisitzin الخبيرة في إدارة مواقع التراث العالمي ولجنة الأيكروم التابعة لليونسكو ومقرها الإقليمي في الشارقة، وذلك لمناقشة آليات العمل لتقديم الدعم الفني لإعداد واستكمال ملف إدراج أديرة وادي النطرون على قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو.

ومن المقرر أن يلتقي وزير السياحة والأثار بالسفير Raymond bondin سفير مالطة الأسبق لدى اليونسكو وخبير اليونسكو في مواقع التراث العالمي، والذي يزور مصر حاليًا.

وألقى وزير السياحة والآثار، خلال اللقاء، الضوء على أهمية أديرة وادي النطرون حيث إنها تتميز بكونها أقدم الأديرة في المنطقة وأحد محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر ومزار لمئات الآلاف من السيائحين والإخوة المسيحيين لاسيما أنها مكان دفن الأنبا بيشوي الذي توفي في القرن الرابع الميلادي والبابا شنوده الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية السابق.

وناقش الجانبان بعض البنود المتعلقة باستكمال ملف إدراج أديرة وادي النطرون علي قائمة التراث العالمي لليونسكو والمقرر تقديمه قريبًا.