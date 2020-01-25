أخبار مصر | غدا.. "صحة البرلمان" تناقش نقص أسرة الرعاية المركزة والحضانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "صحة البرلمان" تناقش نقص أسرة الرعاية المركزة والحضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها، غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن المعاناة المستمرة من نقص أسرة العناية المركزة والحضانات.

وأعلنت اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحان، بسرعة الانتهاء من بناء مستشفى قروي خورشيد بمحافظة الإسكندرية، لخدمة قرى ريف المنتزة، وطلــب الإحاطــة المقــدم مــن النائب أحمد العرجاوي، بشــأن تــراكم الحــالات بمستشــفى الناريمــان عظــام بالإسكندرية.

كما تناقش طلـــب الإحاطـــة المقـــدم مـــن النائـــب حســـنى حـــافظ، بشـــأن ســـــرعة الانتهـــاء مــــــن المبنـــى المجــــــاور والملاصــق لمستشفــى جمـال عبدالناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية. ويشهد الاجتماع، استكمال مناقشة مشروع القانون المقـدم مـن عبد الحميـد محمـد الشـيخ و60 عضوا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى. Advertisements وتواصل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد، بشأن أجهزة ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة بمليارات الجنيهات وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية.



وتجتمع يوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال مستشـفى التكامـل بالصـلاحات، مركـز بني عبيد في الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الخشب، بشأن عـدم افتتـاح وحـدة الفيروسـات الكبديـة التـي تـم إنشاؤها بمستشفى أجا المركز بمحافظة الدقهلية.

وتتواصل اجتماعات لجنة الشئون الصحية، عصر يوم الثلاثاء، بهدف تبادل بعض الرؤى للارتقاء بالمنظومة الصحية.

