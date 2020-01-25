أخبار مصر | جناح الأزهر بمعرض الكتاب يوفر مجلة الزهراء للباحثين وطلاب العلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح الأزهر بمعرض الكتاب يوفر مجلة الزهراء للباحثين وطلاب العلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم جناح الأزهر الشريف، بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره من الباحثين وطلاب العلم "مجلة الزهراء"، مجلة علمية محكمة، في ٢٨ مجلدًا، من إصدارات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، بنات، جامعة الأزهر.

وتضم المجلة بين أعدادها بحوثًا مختارة ومتنوعة لكوكبة من الباحثين والباحثات، تنم عن فكرٍ غزير ووعي كبير، وتعالج قضايا عربية وإسلامية، في ٨ أقسام علمية، وهي (العقيدة والفلسفة، التفسير وعلومه، الحديث وعلومه، أصول اللغة، اللغويات، البلاغة والنقد، أصول الفقه، الفقه المقارن)، ويقوم بتحكيمها صفوة من كبار الأساتذة.

ومن أبرز الأبحاث المنشورة التي تناولتها مجلة الزهراء: (المرأة بين الإسلام والأعراف والإعلام، أثر العرف في التشريع الإسلامي- دراسة تأصيلية، دور المرأة في المجتمع-دراسة بلاغية في القرآن الكريم، إسقاط الحد بالتوبة في الفقه الإسلامي والقانون، المنهج التربوي في ضوء وصايا لقمان، الزمان بين الفلاسفة والمتكلمين، دور المرأة في الهجرة وأثره في بناء الدولة الإسلامية).

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.