أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تستعرض تاريخ العلاقات الأفروأسيوية بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تستعرض تاريخ العلاقات الأفروأسيوية بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب الشباب الأفريقي، بجلسة مفتوحة بعنوان "بانوراما إفريقية: العلاقات الأفروأسيوية منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والإفريقية نموذجًا".

ويأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة الواحدة والخمسين لمعرض الكتاب، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، الاثنين 3 فبراير المقبل، بقاعة شباب أفريقيا بلازا رقم (١)، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وتناقش الجلسة، تاريخ العلاقات الأفروأسيوية، وأبرز التحديات، بمشاركة الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية، والدكتور حسام درويش، الأمين العام لمنظمة أفرو أكت، وحسن غزالي، مؤسس المكتب، ونائب رئيس اتحاد الشباب الأفريقي، وعضو اللجنة المصرية للتضامن.