أخبار مصر | إقبال كبير على "الكفاية في الهداية" بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كبير على "الكفاية في الهداية" بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد كتاب "الكفاية في الهداية" للإمام نور الدين الصابوني، الذي يقدمه مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الواحدة والخمسين، إقبالا وحرصا على اقتنائه من جانب الزوار.

ويتميز الكتاب بأن الإمام الصابوني، يعالج فيه مسائل في العقيدة الإسلامية، على منهج أهل السنة والجماعة، بأسلوب ومنهج علمي رصين، ما يمثل أهمية في هذا التوقيت المليء بالمفاهيم العقدية المغلوطة.