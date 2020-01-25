أخبار مصر | لـ"الطيب" و"طنطاوي".. تعرف على أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ"الطيب" و"طنطاوي".. تعرف على أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لزواره،

يقدم جناح الأزهر الشريف، بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب، 24 كتابًابأقلام شيوخ الأزهر الشريف، أثروا بها المكتبة العربية والإسلامية، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ومكتب تحقيق التراث بالأزهر.



وتناولت هذه الكتب عددًا من القضايا في عدة تخصصات شرعية، كالعقيدة والشريعة والتصوف والتفسير وغير ذلك من التخصصات العلمية.

كما تناولت هذه المؤلفات عددًا من القضايا المعاصرة مثل استرداد بيت المقدس، والتطرف الديني وأبعاده، والاجتهاد، وأثر الإشاعات الكاذبة على المجتمع وغير ذلك من القضايا الحياتية والفقهية.

وهذه قائمة بأسماء هذه الإصدارات:

"مقومات الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بـ13 لغة.

"الإشاعات الكاذبة وكيف حاربها الإسلام"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر أ. د محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق.

"قطوف من رسالة الأزهر"، بقلم فضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"الزمالة الإنسانية"، بقلم الإمام محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

"المقتضب من كتاب الشريعة الإسلامية صالحة لكل زكان ومكان" لفضيلة الإمام الأكبر محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

"موقف أبي البركات البغدادي من الفلسفة المشائية"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"منهج القرآن في بناء المجتمع" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

مختارات من تراث فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

"الدين والوحي والإسلام"، لفضيلة الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر الأسبق.

الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق. "دراسات عن القرآن الكريم" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق. Advertisements

"نظرات إسلامية" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"المسلمون واسترداد بيت المقدس"، لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

"الحرية في الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمد الخضر حسين، شيخ الأزهر الأسبق.

"أهل السنة والجماعة"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"الاجتهاد" لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

"بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها"، لفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الأسبق.

كتاب "الإسلام عقيدة وشريعة"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"في المصطلح الكلامي والصوفي"، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين.

"من توجيهات الإسلام"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

"الفتاوى"، لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق.

رسالة في الموجهات لفضيلة الشيخ محمد محمد الفحام، شيخ الأزهر الأسبق.

"المقامات السَّنية في الردِّ على القادح في البَعْثةِ النبويَّة"، بقلم الإمام الأكبر الشيخِ سليم البِشْريّ شيخ الأزهر الأسبق.



ويشارك الأزهر الشريف –للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.