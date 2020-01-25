أخبار مصر | بعد وفاته.. 5 معلومات عن مؤسس إذاعة القرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاته.. 5 معلومات عن مؤسس إذاعة القرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكيل وزارة الإعلام سابقا،

رحل عن عالمنا، مساء أمس، الإذاعي الشهير محمد عبد العزيز عبد الدايم، أحد مؤسسي شبكة القرآن الكريم، ووالذي عرف بصوته المميز، عن عمر يناهز ٨٠ عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ٥ معلومات عنه:

1-شغل منصب وكيل وزارة الإعلام سابقا، ويعد أحد رواد البرامج الدينية بالتلفزيون المصري.

2- تخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

3- يعد أول مذيع ديني متخصص.

4- عرف من خلال تقديمه الاحتفالات الدينية لكبار القراء والمحدثين

5- مؤسس ورئيس شبكة القرآن الكريم.

