أخبار مصر | برلمانية تطالب "التعليم" بوضع محاور مادة "احترام الآخر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب "التعليم" بوضع محاور مادة "احترام الآخر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة منى منير، عضوة مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بالبدء في وضع محاور مادة احترام الآخر، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل ذلك تدريسها في البلاد، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم.

وأشارت النائبة، إلى أهمية الحرص على بدء تدريس هذه المادة مع العام الدراسي الجديد، وعليه فيجب تسريع عملية وضع دروسها ومحاورها من الآن، حتى تخضع لتنقيح ومناقشة متعمقة قبل إقرارها رسميا، وذلك حتى تؤتي الثمار المطلوبة منها.

وقالت إنه: يجب الاستعانة بخبراء طب نفسي وشيوخ دين وأزهر، وخبراء تنمية بشرية، بجانب التربويين، في وضع أسس ومحاور المادة، حتى تخرج بالشكل المطلوب.

ونوهت بأن موافقة الرئيس السيسي، على هذا المقترح، يؤكد إيمانه الكامل بثقافة قبول الآخر، وحرصه على إعلاء ثقافة الشعب وتعاملاته في هذا الصدد.