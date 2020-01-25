أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن ماكينات الأحوال المدنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن ماكينات الأحوال المدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت ماكينات الأحوال المدنية الجديدة، التابعة لوزارة الداخلية، حيز العمل صباح اليوم السبت، والتي خصصت لاستخراج الوثائق والمستندات آليا؛ لتوفير عبء الطوابير والانتظار على المواطنين، وتخفيف الضغط على مكاتب الأحوال المدنية.

وتنتشر الماكينات بشكل محدود، في الأحوال المدنية بالعباسية والسجلات المدينة وبعض المطارات، منها مطار القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، ومن المقرر أن يتم تعميم التجربة بمجرد التأكد من إشادة المواطنين بها.



وتهدف الماكينات الجديدة، إلى تخفيف العبء عن المواطنيين، واستخراج الأوراق بسرعة، بداية لحملة تطوير كبيرة تشنها وزارة الداخلية، في نطاق الأحوال المدنية.